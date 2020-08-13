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19 августа в Рязани выступит Ник Вуйчич

7info
Автор: HectorDupont - собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47660076

В среду, 19 августа, в Рязани выступит австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. Его выступление заявлено в программе 3-го делового форума «Дни международного форума в Рязанской области».

Вуйчич выступит на главной сцене форума в Лесопарке. Его мастер-класс «Через препятствия к своей цели начнётся в 13 часов».

Среди спикеров форума также заявлены губернатор Рязанской области Николай Любимов, бизнес-консультант Игорь Манн, основатель компании «Expand Solutions» Владислав Пономаренко, специалист-практик в области маркетинга и бизнес-процессов Илья Шпирт.

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