19 августа в Рязани выступит Ник Вуйчич

В среду, 19 августа, в Рязани выступит австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель Ник Вуйчич. Его выступление заявлено в программе 3-го делового форума «Дни международного форума в Рязанской области».

Вуйчич выступит на главной сцене форума в Лесопарке. Его мастер-класс «Через препятствия к своей цели начнётся в 13 часов».

Среди спикеров форума также заявлены губернатор Рязанской области Николай Любимов, бизнес-консультант Игорь Манн, основатель компании «Expand Solutions» Владислав Пономаренко, специалист-практик в области маркетинга и бизнес-процессов Илья Шпирт.