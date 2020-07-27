1 сентября в школы Рязани пойдут более 57 600 человек

В 2020-2021 учебном году в рязанских школах будет обучаться более 57 600 человек, из них 6300 первоклассников и 2729 учеников 11-х классов. Школы Рязани готовятся к новому учебному году в плановом режиме. К 1 сентября отремонтируют 23 школы и одно учреждение дополнительного образования – ДЮЦ «Надежда». Средства для этого выделены из городского и областного бюджетов.

В Рязани работают 15 учреждений дополнительного образования. Запись в них началась с 1 июля через систему «Навигатор дополнительного образования Рязанской области». Самыми востребованными остаются программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей, сообщает сайт администрации города.

В августе все школы проверят на готовность к новому учебному году. По результатам проверки подпишут акт готовности образовательного учреждения к началу нового учебного года.