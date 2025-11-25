Массовое отключение воды произойдет в Рязани с 26 по 27 ноября

В Рязани с 26 по 27 ноября массово отключат воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отключение произойдет в связи с ремонтом. С 26 ноября 09:00 до 27 ноября 04:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

1- й Сысоевский проезд с д. 1 по 15 (нечетная сторона) и с д.2 по 16 (четная сторона);

2-й Сысоевский проезд, д. 1, 3, 5, 6, 16;

ул.Березовая, д. 1, 1 корп.1, 1 корп.10, 1 корп.12, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, , 1к, 1л, 1м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;

ул.Гайдара с д. 1 по 63 (нечетная сторона) и с д.2 по 64 (четная сторона);

ул.Гоголя с д. 3 по 37 (нечетная сторона) и с д.2 по 44 (четная сторона);

ул.Корнилова с д. 1 по 63 (нечетная сторона) и с д.2 по 64 (четная сторона);

ул.Котовского с д. 1 по 43 (нечетная сторона) и с д.2 по 20 (четная сторона);

ул.Кутузова с д. 1 по 63 (нечетная сторона) и с д.2 по 62 (четная сторона);

ул.Мусоргского с д. 1 по 63 (нечетная сторона) и с д.2 по 66 (четная сторона);

ул.Нахимова с д. 1 по 13 (нечетная сторона) и с д.2 по 68 (четная сторона);

ул.Полетаева с д. 1 по 33 (нечетная сторона) и с д.2 по 32 (четная сторона);

проезд Котовского с д. 1 по 21 (нечетная сторона);

ул.Сысоевская с д. 1 по 39 (нечетная сторона) и с д.2 по 22 (четная сторона);

ул.Толстого, д. 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 12, 12а, 14/19;

ул.Ушакова с д. 1 по 63 (нечетная сторона) и с д.2 по 64 (четная сторона);

ул.Черновицкая с д. 1 по 27 (нечетная сторона) и с д.2 по 54 (четная сторона);

ул.Чернышевского, д. 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);

ул.Щорса с д.1 по 37 (нечетная сторона) и с д.2 по 36 (четная сторона);

ул.Берёзовая, д. 1и (МБДОУ Детский сад №43);

ул.Гоголя, д. 5 (МБУДО ДМШ №5 имени В.Ф.Бобылева), 36 к1 (МБДОУ Детский сад №99), 37а (МБДОУ Детский сад №136);

ул.Нахимова, д. 1 (МБОУ Школа №57);

ул.Полетаева стр. 14 (МБОУ Гимназия №5);

ул.Полетаева, д. 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №1);

ул.Толстого, д. 5 (МБОУ Школа №37);

ул.Черновицкая, д. 23а (МБОУ Школа №64), 25а (МБДОУ Центр развития ребенка — детский сад №143), 32а (МБДОУ Детский сад №145), 27 корп.3 (ДЮСШ Орион);

ул.Щорса, д. 33а (МБДОУ Детский сад №116), 35а (МБУДО ЦДТ Южный);

Снижена подача холодной воды:

ул. Стройкова ,д.85 (БСМП);

ул. Стройкова, д.96 (ГБУ Кардиологический диспансер);

ул. Стройкова, д.79/51 (ГБУ Родильный дом №2);

ул. Проезд Гоголя,д.5 (Свободный лицей);

ул. Островского, д.44 (МБОУ шк №33);

ул. Островского, д.44, корп.1 (МБДОУ №85);

ул. Островского, д.44, корп.2 (МБДОУ №80);

ул. Стройкова, д.65, корп.2 (МБДОУ №85);

ул. Островского, д.24а, (МБДОУ №12);

ул. проезд Островского, д.3 (МБДОУ №73);

ул. Черновицкая,д.5, корп.1 (МБДОУ №87).

Подкачки — Нахимова ,д. 3а , Гоголя , 36;

ЦТП / котельные : Берёзовая,1 а стр.2, Щорса ,5а , 38/11, Черновицкая 34 а, 21 а;

ВНС Парковая — Братиславская ,4;

Будет подвоз технической воды по следующим адресам:

ул.Черновицкая, д.34 корп.2,

ул.Островского — ул.Полетаева.

С 26 ноября 08:00 до 27 ноября 04:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

1-й Рязанский проезд, д.1 — 3; д.2

ул.1-я Нагорная, д. 1-27, д.2- 42;

3-й Нефтезаводской проезд, д. 5-139;

ул.Голенчинская, д. 1-81,д. 2-108;

ул.Никуличенская, д. 1-137, д. 2- 134,

ул.Пронская, д. 1-47,д. 2- 104а;

ул.Рязанская, д. 1-141, д. 2-50

ул.Хлебная, д.1-67,д. 2-48

Снижена подача воды по следующим адресам: