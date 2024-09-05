Российские войска могут значительно изменить ситуацию на линии фронта, если возьмут под контроль Покровск (Красноармейск), заявил в интервью телеканалу Welt немецкий генерал Роланд Катер. По его словам, этот город является ключевым с точки зрения логистики, пишет «Московский комсомолец».

Катер объяснил, что через Покровск проходят важные железнодорожные и автомобильные маршруты, которые могут стать стратегическим преимуществом для российской армии. Потеря города, подчеркнул он, поставит Украину в совершенно новое положение на фронте.

Генерал также отметил, что ослабление украинских позиций на этом участке связано с переброской войск в Курскую область.

«Русские не ошиблись», — заявил Катер.

Наибольших успехов Россия добилась в Донецкой Народной Республике, где её войска приближаются к важному логистическому узлу — Покровску.