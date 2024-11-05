Руслан Юсупов возглавил филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях назначен Руслан Юсупов, ранее занимавший должность директора филиала в Смоленской области. На этом посту он сменил Ивана Анашкина, который возглавил АО «Максима Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Московского метрополитена), сообщает пресс-служба компании.

Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наш филиал в Тульской и Рязанской областях — один из активно развивающихся в Центральном федеральном округе. Благодаря эффективному сотрудничеству с местными властями нам удалось серьезно модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру, что позволило создать комфортную, качественную цифровую среду для людей. Именно на Тульской земле мы реализовали несколько уникальных пилотных проектов в сфере туризма, развернули крупнейшую в стране систему весогабаритного контроля. Уверен, новый руководитель филиала сохранит и упрочит наши достижения на рынке цифровых услуг в Тульской и Рязанской областях».

Руслан Юсупов окончил факультет математики и физики Калмыцкого государственного университета по специальности «физик-теоретик». Телекоммуникационную карьеру начал в Элистинском филиале компании «Вымпелком-Регион» в должности специалиста по работе с дилерами. С 2006 по 2013 годы занимал руководящие позиции в Элистинском, Астраханском и Краснодарском филиалах ОАО «Вымпелком». В период с 2013 по 2015 годы работал директором по продажам на массовом рынке Регионального управления Южного и Северокавказского регионов ОАО «Вымпелком». В 2015 году был назначен на пост территориального управляющего Северо-Кавказского региона ПАО «Вымпелком». В 2016 году возглавил макрорегион «Юг» компании «Скартел» (Yota). В 2021-ом стал директором Смоленского филиала ПАО «Ростелеком».