В пятницу, 15 апреля, в преддверии 17 апреля – Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних руководство УМВД России по Рязанской области поздравило ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона.

- Реклама -

Врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Дмитрий Юрьевич Григорьев поблагодарил представителей ветеранского движения за безупречную службу на благо Отечества, пример мужественности, добропорядочности и чести, которую ежедневно продолжают демонстрировать ветераны. Дмитрий Юрьевич отметил, что и сегодня ветераны органов внутренних дел и внутренних войск продолжают выполнять важные задачи – принимают активное участие в работе подразделений, внося практический вклад в предупреждение и пресечение преступлений, занимаются воспитанием молодежи и передают свой профессиональный опыт. Дмитрий Юрьевич Григорьев вручил собравшимся грамоты, благодарности и памятные подарки.

Кроме того, отличившимся ветеранам были вручены благодарственные письма от представителя общественной организации региона.

Также искренние слова благодарности ветераном за их труд и службу выразил заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анатольевич Краснов. Андрей Анатольевич поблагодарил собравшихся в зале ветеранов за их профессионализм и помощь в воспитании сотрудников. Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области пожелал старшим наставникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа.

- Реклама -

К поздравлениям коллег присоединился Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Григорьевич Матвеенко. В свою очередь Валерий Григорьевич пожелал коллегам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, радости и счастья!