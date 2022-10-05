Руководство Рязанского областного УМВД поздравило сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником

В Управлении МВД по Рязанской области 5 октября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 104-ой годовщине со дня образования службы уголовного розыска.

Врио начальника областного УМВД полковник полиции Дмитрий Григорьев поздравил оперативников угрозыска и ветеранов с профессиональным праздником.

Дмитрий Григорьев: «Сотрудники уголовного розыска Рязанской области заслужили искреннее уважение граждан своим ответственным отношением к служебному делу, грамотной и профессиональной работой»

Полковник пожелал собравшимся профессиональной хватки, смекалки и смелости и вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам благодарности и ценные подарки.

Замначальника полиции по оперативной работе УМВД полковник полиции Денис Грибанов вручил благодарности от ГУ угрозыска МВД за достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности отличившимся сотрудникам.

Со словами признательности он обратился к ветеранам службы, которые заложили прочную основу традиций, позволяющую на высоком профессиональном уровне бороться с преступностью. Коллегам Денис Грибанов пожелал оперативной удачи, мужества, спокойствия дома и крепкого здоровья.

Начальник Управления уголовного розыска УМВД полковник полиции Алексей Бирюков выразил благодарность коллегам за нелёгкий ежедневный труд, который оперативники службы достойно выполняют, а также пожелал подходить к работе с высокой ответственностью, чувством справедливости и особым профессионализмом.

Врио председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Рязанской области Василий Тёмный в своём поздравлении заявил, что служба в подразделениях уголовного розыска требует полной самоотверженности. Василий Тёмный пожелал оперативникам оставаться такими же смелыми, сильными и принципиальными профессионалами.

Уголовный розыск – одна из ведущих служб в системе МВД России. Только в первом полугодии текущего года сотрудники службы раскрыли свыше 185 тысяч преступлений и разыскали примерно 21,8 тысячи злоумышленников. Нередко сотрудники уголовного розыска рискуют своими жизнями, обеспечивая безопасность граждан. В 2022 году при исполнении служебного долга погибли 3 сотрудника уголовного розыска. Светлая память о погибших навсегда останется в сердцах сослуживцев.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram