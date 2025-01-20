Руководители Кораблинского района рассказали о плюсах в преобразовании в Кораблинский муниципальный округ

С 1 января 2025 года Кораблинский район преобразовали в Кораблинский муниципальный округ. О том, какие преимущества появились благодаря этим изменениям, рассказали руководители округа издательству «Пресса».
Глава администрации Кораблинского округа Нина Объедкова отметила, что преобразование значительно сократило административные расходы на содержание аппарата и проведение местных выборов. Благодаря нововведению повысится эффективность управления.
Теперь выстроена вертикаль власти. Раньше люди были вынуждены обращаться в другие поселения и районы с различными вопросами ввиду отсутствия у себя, в Кораблинском районе, квалифицированных кадров.
Председатель Думы Кораблинского округа Елена Комягина сказала, что раньше в нескольких представительных органах принимались десятки одинаковых решений. Сейчас работает один, в который входят представители территорий.
Значительно упростилась процедура обращений в органы местного самоуправления. Это позволит гражданам решать проблемы более оперативно.