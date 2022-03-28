Руководителем Железнодорожного межрайонного следственного отдела Рязани назначен Сергей Конюшков

Полковник юстиции Сергей Васильевич Конюшков возглавил Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

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Конюшков работал с 2008 года, тогда ещё в следственном управлении при прокуратуре РФ, затем до 2012 года уже в Следственном комитете. После перешёл на службу в Михайловский район, возглавив Михайловский межрайонный следственный отдел.

Награжден медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, «За усердие в службе», имеет другие награды.