Руководителем МУП «УРТ» назначен Андрей Суханов

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Исполняющим обязанности директора МУП «Управление Рязанского троллейбуса» назначен Андрей Суханов. К работе в новой должности он приступит с 18 августа, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Суханову 33 года, выпускник Рязанского агротехнологического университета. В 2010 году, после окончания вуза, начал работать главным механиком.

С 2020 года Андрей Александрович — начальник транспортного цеха УРТ, в последнее время был главным инженером предприятия.

Распоряжение администрации о назначении подписано 17 августа.