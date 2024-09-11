Руководитель РГУ им. Есенина Дмитрий Боков выступил с обращением

Исполняющий обязанности ректора Рязанского госуниверситета имени Есенина Дмитрий Боков выступил с обращением. Пост он опубликовал на странице ВКонтакте.

«Последние несколько лет уже стало традицией публиковать негативную информацию о нашем университете.

РГУ — это большая команда, а в любом большом коллективе бывают как позитивные, так и негативные события. Это нормально. Но поверьте, позитивных событий в нашем вузе больше. А все те проблемы, которые существуют и ещё появятся, мы будем решать совместно.

Понимаю специфику отдельных СМИ, которые ставят своей целью погоню за читательской аудиторией и стремлением найти повод для эксклюзивной публикации, зачастую не проверяя источники этой информации и не разбираясь в ее сути.

Хотелось бы эту тенденцию переломить, тем более, что большинство журналистов региональных СМИ — выпускники нашего родного университета. И я уверен, что им, как и мне, очень небезразлична его судьба. Будем стараться больше рассказывать о событиях, происходящих в вузе и работать над тем, чтобы позитивных моментов в жизни РГУ имени С.А. Есенина стало ещё больше. Сейчас всему нашему коллективу это очень важно!»