Четверг, 11 июля, 2024

Руководитель одного из рязанских предприятий оплачивал квартиру за счет организации

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Бывшего руководителя одного из муниципальных предприятий Рязани признали виновным в совершении должностного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что осужденный заключил от имени своего предприятия договор аренды квартиры в Рязани для личного проживания. Таким образом, он оплачивал квартиру за счет предприятия. Общая сумма расходов на оплату аренды составила почти 400 тысяч рублей. Это привело к финансовым потерям предприятия.

Виновного обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Массовая авария произошла в Спасском районе 11 июля

В Рязани взяли под стражу гражданина Узбекистана, которого подозревают в участии в драке на Черновицкой

Отремонтированную часть Лыбедского бульвара откроют ко Дню города

В Касимов на теплоходе «Бородино» прибыли лауреаты международных и всероссийских конкурсов Вячеслав Резниченко и Екатерина Фуранова

Рязанская область готовится собрать рекордный урожай

Касимовец потерял на ложных инвестициях 1,2 млн рублей

Потушившего свечи в церкви мужчину направят на лечение

В Шиловском районе в аварии пострадали женщина и 6-летний ребенок

Священники рассказали, почему не стоит просить помощи у усопших

Летное училище в Сасове возглавил Константин Соколов

Затонувшую баржу весом 50 тонн вытащили из акватории Оки в Кадомском районе

Головин прокомментировал победу Иголкина на праймериз «Единой России»