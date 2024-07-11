Руководитель одного из рязанских предприятий оплачивал квартиру за счет организации

Бывшего руководителя одного из муниципальных предприятий Рязани признали виновным в совершении должностного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что осужденный заключил от имени своего предприятия договор аренды квартиры в Рязани для личного проживания. Таким образом, он оплачивал квартиру за счет предприятия. Общая сумма расходов на оплату аренды составила почти 400 тысяч рублей. Это привело к финансовым потерям предприятия.

Виновного обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.