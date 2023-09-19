Руководитель международной компании рассказал, в каких случаях работодатель может уволить сотрудника

Руководитель международной компании PR-агентства «VI-Media» Илья Варлахов поделился, по каким причинам работодатель может уволить сотрудника.

Первый критерий – невыполнение должностных обязанностей. По этому же показателю под сокращение могут попасть сотрудники целого отдела, если тот не достигает необходимых рабочих целей.

Еще одна объективная причина для увольнения – проектная работа: когда человека взяли для выполнения конкретных задач в рамках одного проекта, который подошел к концу.

«Ключевой фактор успеха и ценности сотрудника — его проактивность, то есть способность качественно решать большое количество задач, профессионально расти и участвовать в жизни компании. Такого работника вряд ли уволят. А вот ускорить увольнение сотрудника могут его человеческие качества», — поделился эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Руководитель отдела HR компании «VI-Media» Мария Варлахова отметила, что если сотрудник боится попасть под увольнение, то ему стоит пересмотреть свои рабочие навыки: заявить о готовности поменять квалификацию, сохранить позитив, перестать сплетничать с коллегами – то есть поддерживать корпоративный дух.

Председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров подчеркнул, что незаконное увольнение можно обжаловать в Федеральной инспекции труда, суде или прокуратуре.