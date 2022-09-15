Четверг, 15 сентября, 2022
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«Руки, ноги отрывает»: калужанам начали приходить сообщения о терактах СБУ

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В последние жителям Калужской области стали приходить в мессенджерах ложные сообщения о терактах СБУ, пишет Kaluga News.

В письме говорится, что украинская сторона готовит диверсии против гражданского населения. Калужан призывают не поднимать на улицах незнакомые предметы, которые якобы заминированы.

«Заряд небольшой, но руки, ноги отрывает», – говорится в рассылке.

Однако эта информация оказалась фейком, поскольку «Единой дежурной диспетчерской службы ЦОДС», от лица которой и шла рассылка, в России не существует.

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