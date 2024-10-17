Четверг, 17 октября, 2024
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Рождённым в эти числа людям астролог Володина обещает мощные перемены в жизни

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Валерия Мединская
Изображение от freepik

Популярный российский астролог Василиса Володина стала гостем очередного выпуска шоу «Малахов». С телеведущим Андреем Малаховым Володина поделилась своим прогнозом на ближайшие годы. По её мнению, сразу несколько знаков совсем скоро окажутся в эпицентре глобальных перемен. А кто-то наконец-то обретёт долгожданное спокойствие.

Астролог объясняет: особенно остро почувствуют приближающиеся изменения люди, рождённые с 20 по 25 число любого месяца. Они словно окажутся под натиском силы вселенского масштаба. Намного легче станет жить Козерогам. Всё дело в том, что Плутон наконец-то выйдет из их знака, тем самым завершив период трансформации. А вот у Водолеев всё наоборот. Плутон переходит в их знак, а, значит, Водолеи наконец-то получат возможность скорректировать свою жизнь, вступив в эру перемен.

Рыбы наконец-то вздохнут с облегчением, но только к концу 2026 года. Уйдут из их жизни ограничения, тяжёлые раздумья. Открывается путь для реализации идей и фантазий на практике. Овны, наоборот, окажутся на острие атаки. Им предстоит стать законодателями событий и определять происходящее.

Лёгкий период ожидается в жизни Близнецов. Они смогут наконец-то просто отдохнуть и повеселиться. Также спокойствие воцарится в жизни Тельцов, убеждает Василиса Володина.

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