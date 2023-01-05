Рождественский сочельник 6 января: что категорически запрещается делать в этот день

6 января – Рождественский сочельник. Связан этот день с рождением младенца Иисуса Христа. День и вечер накануне великого праздника Рождества Христова считается особым временем. Наши предки с особым трепетом соблюдали запреты и традиции.

В Рождественский сочельник не принято есть до первой звезды. Верующие держат строгий пост, молятся, идут в церковь, а затем – садятся за праздничный стол. По народным обычаям все члены семьи должны принять участие в Святом ужине с двенадцатью постными блюдами. Главное из них – кутья, праздничная каша с мёдом, орехами и изюмом. Зерно считалось символом воскресения, изюм и орехи – процветания и долголетия.

Красный угол дома в Сочельник оформляли дидухом – пшеничным снопом, символизирующим урожай. Для его украшения использовали разноцветные ленты. Потом его сжигали, подбросив в костер старые вещи и одежду. Также в Красный угол клали ветки ели – символ Рождества.

Накануне Рождества категорически запрещали гадать, можно лишь загадать желание. Наши предки верили, что сбудется оно в том случае, если выйти на улицу и посмотреть на небо.

Заниматься тяжёлым физическим трудом а преддверии Рождества тоже не стоит. Проведите Сочельник за молитвой, в благих мыслях.

По приметам на Сочельник судили о будущем урожае. Если ясный день — уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Метель также считалась хорошим знаком и предвещала урожай мёда. Если к этому дню чернели тропинки – будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.