7.3 C
Рязань
Пятница, 20 мая, 2022

Рождение и смерть родственников рязанцы смогут регистрировать онлайн

spot_img
7info7
7info7

Рождение и смерть родственников рязанцы смогут регистрировать онлайн

Скоро у рязанцев появится возможность регистрировать рождение и смерть родственников в режиме онлайн через смартфоны. Такую возможность предлагают два суперсервиса – «Рождение ребёнка» и «Утрата близкого человека».

Как рассказала на публичном отчёте 19 мая начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева, сервисы станут доступны со дня на день. Сейчас идёт отработка технических моментов.

С помощью новых сервисов заявление будет поступать на Госуслуги и после перенаправляться в нужное ведомство.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7