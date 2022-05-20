Рождение и смерть родственников рязанцы смогут регистрировать онлайн

Скоро у рязанцев появится возможность регистрировать рождение и смерть родственников в режиме онлайн через смартфоны. Такую возможность предлагают два суперсервиса – «Рождение ребёнка» и «Утрата близкого человека».

Как рассказала на публичном отчёте 19 мая начальник главного управления ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева, сервисы станут доступны со дня на день. Сейчас идёт отработка технических моментов.

С помощью новых сервисов заявление будет поступать на Госуслуги и после перенаправляться в нужное ведомство.