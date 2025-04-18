Роза Сябитова пообещала Ольге Бузовой замужество в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Воскресный вечер на ТНТ начнётся с большого китайского приключения. Звёздные участники продолжают гонку за сокровищами в реалити «Сокровища императора» (16+). В новом выпуске их ждут дерзкие новички, ссоры в парах и между ними, а также серьезная игра на пределе возможностей.

Новыми участниками проекта станут Денис Клявер и Саша Савельева, которые дружат более 20 лет. С самого первого испытания они проявят себя как сильные и хитрые соперники и даже настроят против себя остальных участников.

Но не только новички станут объектом хейта. Настоящая ссора произойдет в паре Натана и Ирины Дубцовой, а также между ними и парой Магомедов — Муртазалиева и Исмаилова. Поступок Натана спровоцирует конфликт, который будет иметь неприятные последствия.

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А вот кого ждут приятные последствия, так это Ольгу Бузову, которой Роза Сябитова пообещает свадьбу через год. А все потому, что ведущая просто обнимет главную сваху страны.

«Самое главное, Оля, ты интуитивно сделала правильное действие. Знаешь, какая традиция существует со мной? Кто меня обнимет, тот в этом году выходит замуж! Я тебе серьезно говорю. С женщинами это работает на 100%» — обнадёжит ведущую сваха.

«Я уже пошла платье подбирать!» — прокомментирует Ольга Бузова, получившая надежду.