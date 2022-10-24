«Ростелеком» завершил строительство 9 базовых станций по программе УЦН 2.0 в Рязанской области

«Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию 9 вышек сотовой связи в Рязанской области. Жители сёл и деревень с населением от 100 до 500 человек получили мобильную связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G). Базовые станции (БС) работают на сети оператора Tele2.

Строительство БС идет в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

В Рязанской области в 2022 году базовые станции были построены в деревне Бычки Михайловского района, в селах Просечье Александро-Невского района, Пустотино Кораблинского района, Липяги и Спасское Милославского района, Бастаново Сасовского района, Выжелес Спасского района, Большое Агишево и Казачий Дюк Шацкого района. До конца ноября будет введена в эксплуатацию вышка в селе Кочемирово Кадомского района и поселке Сосновка Касимовского района.

Артем Никитин, заместитель председателя правительства Рязанской области:

«Сегодня побывал в селе Просечье Александро-Невского района и вместе с его жителями стал свидетелем запуска базовой станции, благодаря которой этот населенный пункт теперь имеет доступ к высокоскоростному интернету 4G. Это еще один шаг в программе по устранению цифрового неравенства, которую региональный минцифры реализует в партнерстве с «Ростелекомом» и «Теле2». Важно, что очередность подключения сёл к интернету, формируют сами жители: на сайте Госуслуги открыто голосование, в котором может принять участие каждый»

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Независимо от того, где живет человек, у него должна быть возможность подключить быстрый стабильный интернет и цифровые сервисы. В этом году в рамках проекта услуги связи станут доступны сразу в 11 малых селах региона, где ранее не было стабильного сигнала операторов. Теперь их жители смогут в онлайн-режиме общаться с близкими, записываться к врачу, получать госуслуги в электронном виде, делать покупки и совершать платежи, не выходя из дома. Поэтому социальную значимость программы УЦН 2.0. трудно переоценить»

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:

«Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть даже в отдаленных уголках региона, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. В проекте по устранению цифрового неравенства «Ростелекома» мы выступаем в качестве центра компетенций и разворачиваем покрытие Tele2 на построенных базовых станциях. Наша компания планирует архитектуру сети, осуществляет приемку станций, а также поставляет оборудование для строительства инфраструктуры»

Сергей Смирнов, житель поселка Просечье:

«Здорово, что у нас в Просечье наконец-то появилась нормальная связь! Теперь хоть круглый год можно жить на природе, работать удаленно. Думаю, с появлением интернета здесь скоро будет много наших ровесников, таких же молодых семей»

После запуска базовых станций в эксплуатацию в деревни, села и поселки, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты «Ростелекома» и Tele2 для оформления договоров и выдачи сим-карт. Выбрать или сменить тариф можно будет любым удобным способом: в личном кабинете, с помощью набора комбинаций клавиш, через горячую линию.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.

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