«Ростелеком» завершил строительство 9 базовых станций по программе УЦН 2.0 в Рязанской области

«Ростелеком» построил и запустил в эксплуатацию 9 вышек сотовой связи в Рязанской области. Жители сёл и деревень с населением от 100 до 500 человек получили мобильную связь и доступ в интернет по технологии LTE (4G). Базовые станции (БС) работают на сети оператора Tele2.
Строительство БС идет в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В апреле 2021 года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.
В Рязанской области в 2022 году базовые станции были построены в деревне Бычки Михайловского района, в селах Просечье Александро-Невского района, Пустотино Кораблинского района, Липяги и Спасское Милославского района, Бастаново Сасовского района, Выжелес Спасского района, Большое Агишево и Казачий Дюк Шацкого района. До конца ноября будет введена в эксплуатацию вышка в селе Кочемирово Кадомского района и поселке Сосновка Касимовского района.
Артем Никитин, заместитель председателя правительства Рязанской области:
Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Ирина Елисеева, директор рязанского филиала Tele2:
Сергей Смирнов, житель поселка Просечье:
После запуска базовых станций в эксплуатацию в деревни, села и поселки, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты «Ростелекома» и Tele2 для оформления договоров и выдачи сим-карт. Выбрать или сменить тариф можно будет любым удобным способом: в личном кабинете, с помощью набора комбинаций клавиш, через горячую линию.
Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.
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