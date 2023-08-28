«Ростелеком» выступил техническим партнером VI Международного Форума древних городов в Рязани

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«Ростелеком» поддержал VI Международный Форум древних городов в Рязани. Провайдер предоставил высокоскоростной доступ в интернет, обеспечив возможность проведения онлайн-трансляций событий, происходящих на главных площадках фестиваля: Лыбедском бульваре и Верхнем городском саду. Следить за ними все желающие могли на официальном сайте Форума, в социальных сетях и на портале «Культура.РФ».

Мероприятие было посвящено Году педагога и наставника. Его посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, послы Узбекистана и ОАЭ. В рамках деловой программы главным событием стала сессия «Время первых. Исторический контекст». В культурную программу вошли: фестивали визуальных искусств, актуальной этнической моды, молодежная ярмарка локальных брендов и интерактивные мастер-классы.

Марина Кауркина, министр культуры Рязанской области:

«Форум — одна из визитных карточек Рязани. Мы тщательно подходим к подготовке его программы. Здесь решаются вопросы сохранения и развития культурного наследия древних городов. «Ростелеком» обеспечил площадки фестиваля необходимой цифровой инфраструктурой: каналами связи для высокоскоростного доступа в Сеть и организации онлайн-вещания».

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Наша компания традиционно поддерживает мероприятия, направленные на развитие культурного достояния Рязанской области. Лучше всего потенциал таких событий раскрывает их широкое освещение на интернет-ресурсах. Партнерами Форума являемся с первого года его основания и ценим доверие организаторов в вопросах создания технической инфраструктуры для этого международного праздника».

Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет комфортно пользоваться любыми ресурсоемкими сервисами. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний. Подробнее об услугах можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 3000, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.