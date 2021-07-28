«Ростелеком» приступил к тестированию автоматизированной системы учета энергоресурсов в поселке Гусь-Железный

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«Ростелеком» в сотрудничестве с МУ МПЖКХ Гусь-Железный запустил пилотный проект по организации автоматизированной системы учета электроэнергии в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Для организации работы системы провайдер развернул беспроводную энергоэффективную сеть LoRaWAN2. Специалисты компании установили базовую станцию и настроили систему дистанционного сбора данных с умных приборов учета. Монтаж счетчиков произведен непосредственно на опорах линий электропередач.

Радиомодули, встроенные в приборы учета, обеспечат централизованный сбор и передачу целого ряда параметров и характеристик энергоресурсов. Решение «Ростелекома» поможет заказчику осуществлять точное управление энергосистемой на территории района, анализировать расход энергоресурсов и предупреждать выход из строя электрооборудования.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— Этот проект еще один шаг на пути автоматизации учета энергоресурсов в Рязанском регионе. Применяемые решения и информационные системы базируются на технологиях Интернета вещей. Они позволят территориальной сетевой организации эффективнее использовать ресурсы. Установка интеллектуальных электросчетчиков в Гусе-Железном поможет заказчику дистанционно собирать данные о потреблении энергии и вести централизованный учет. Кроме того, решение будет отслеживать показатели качества электроэнергии, своевременно выявлять потери на сетях и устранять их.

Александр Куликов, директор МУ МПЖКХ Гусь-Железный:

— Чтобы оптимизировать сбор данных и последующую информацию о потреблении электроэнергии, мы приняли решение обеспечить жителей нашего поселка интеллектуальными приборами учета. Опытная эксплуатация на выбранных объектах позволит в должной мере определить и преимущества, и недостатки системы, а также оценить возможность дальнейшего применения инновационной технологии на вверенной нам территории.

На всех уровнях работы системы применяется шифрование данных, что гарантирует защиту информации. Решение легко масштабируется и предполагает оперативное добавление в нее новых точек учета.