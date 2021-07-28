«Ростелеком» приступил к тестированию автоматизированной системы учета энергоресурсов в поселке Гусь-Железный

«Ростелеком» в сотрудничестве с МУ МПЖКХ Гусь-Железный запустил пилотный проект по организации автоматизированной системы учета электроэнергии в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Для организации работы системы провайдер развернул беспроводную энергоэффективную сеть LoRaWAN2. Специалисты компании установили базовую станцию и настроили систему дистанционного сбора данных с умных приборов учета. Монтаж счетчиков произведен непосредственно на опорах линий электропередач.
Радиомодули, встроенные в приборы учета, обеспечат централизованный сбор и передачу целого ряда параметров и характеристик энергоресурсов. Решение «Ростелекома» поможет заказчику осуществлять точное управление энергосистемой на территории района, анализировать расход энергоресурсов и предупреждать выход из строя электрооборудования.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Александр Куликов, директор МУ МПЖКХ Гусь-Железный:
На всех уровнях работы системы применяется шифрование данных, что гарантирует защиту информации. Решение легко масштабируется и предполагает оперативное добавление в нее новых точек учета.