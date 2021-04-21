«Ростелеком» представил одобренную советом директоров стратегию до 2025 года и дивидендную политику на 2021–2023 годы

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Руководство компании представило на Дне инвестора одобренную советом директоров 19 апреля 2021 года обновленную стратегию развития «Ростелекома» до 2025 года и дивидендную политику компании на 2021–2023 годы.

В рамках стратегического плана на 2021–2025 годы компания продолжит свое развитие в качестве крупнейшего российского интегрированного провайдера цифровых услуг и решений и надежного партнера для населения, бизнеса и государства.

Основными приоритетами в рамках нового стратегического цикла станут

«умный рост» в традиционном бизнесе, обеспечивающий увеличение возврата на инвестиции и денежного потока:

лидер в розничном сегменте (B2C) по абонентам и выручке, рост базы клиентов до более 100 млн;

безусловное лидерство на рынке и сохранение статуса компании выбора №1 для бизнеса и государства;

сохранение лидерских позиций в операторском сегменте;

опережающие темпы роста в выбранных перспективных направлениях бизнеса:

конкурентная позиция игрока №1 в каждом из выбранных направлений (ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы),

привлечение стратегических партнеров и публичного капитала в отдельные бизнесы через механизм IPO;

доля в выручке доходов от кластеров и новых цифровых продуктов — 25%;

рост эффективности за счет оптимизации затрат в традиционном бизнесе:

улучшение показателя рентабельности OIBDA до >40% за пять лет за счет мероприятий по повышению внутренней эффективности и сдерживанию роста операционных затрат;

сохранение и расширение роли компании для ключевого партнера — государства — в цифровизации:

дальнейшее развитие отношений с государством в части реализации государственных проектов и программ, развития цифровой инфраструктуры и решений и цифровизации ключевых процессов.

Для реализации стратегических приоритетов компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат. Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры — ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы.

Успешная реализация инициатив в рамках обновленной стратегии позволит «Ростелекому» в 2025 году

увеличить выручку до более 700 млрд рублей;

в 1,5 раза увеличить OIBDA;

в 2 раза увеличить чистую прибыль;

достичь целевого уровня долговой нагрузки по показателю Net Debt /OIBDA в < 2,5х;

обеспечить величину капитальных затрат (CAPEX) в абсолютном выражении на уровне 2020 года.

«Ростелеком» также впервые представил свои стратегические ESG-цели до 2025 года, подчеркнув важность данных инициатив для устойчивого развития компании.

Более подробно со стратегическими инициативами «Ростелекома» на 2020–2025 годы вы можете ознакомиться в разделе «День инвестора».

Выполнение намеченных стратегических планов будет способствовать обеспечению стабильно растущего уровня дивидендов на одну акцию в рамках принятой советом директоров новой Дивидендной политики на 2021–2023 годы. Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и не менее чем на 5% больше на одну акцию, чем за предыдущий отчетный год. С полным текстом дивидендной политики можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».