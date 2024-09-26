Четверг, 26 сентября, 2024

«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой Ростелекома

«Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома» — архитектор комплексной кибербезопасности) запускают возможность проверки персональных данных на предмет их утечки в интернет. Решение позволит пользователям узнать о том, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети. Бесплатная опция реализована для клиентов «Ростелекома» и пользователей мобильной связи Т2.

В личном кабинете пользователь может запросить специальную проверку, в результате которой он получит отчет с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару «логин-пароль», какие сайты могут быть небезопасными, как предотвратить взлом социальных сетей и личных кабинетов на разных ресурсах.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:
«Киберугрозы сегодня могут коснуться каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила кибергигиены и контролировать размещение своих персональных данных в интернете. Наш сервис позволяет это сделать в один клик в личном кабинете. Отчет о найденных в открытом доступе данных формируется в режиме онлайн. На основании этой информации наши пользователи смогут оперативно отреагировать — поменять или удалить данные на скомпрометированных ресурсах и защитить себя от возможных неприятностей».

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURAГК «Солар»:
«В современном цифровом мире защита личной информации становится одной из наиболее актуальных задач. Благодаря сервису мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA от компании “Солар” пользователи получают ценную возможность отслеживать риски с помощью детализированных отчетов об утечках персональных данных. Это помогает повысить уровень безопасности и осведомленности, позволяя каждому гражданину более активно защищать свои данные, и способствует формированию цифровой гигиены общества».

Сервис доступен всем абонентам провайдера в приложении для Android и IOS и в интернет-браузерах. Для активации сервиса рекомендуем скачать обновления в магазинах приложений.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2Vtzqw8WU6L

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Яна Кошкина станет главой города в новом фильме ТНТ «Мэр поневоле»

«Первая помощь с Анфисой Чеховой»: серия короткометражек о правилах безопасности на работе выходит на ТВ

В Рязанском медуниверситете прошла церемония гашения марки, посвященной физиологу Ивану Павлову

Водители в Рязани игнорируют круговое движение на проезде Шабулина

В Чучковском районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Игумен Лука объяснил, в чём разница между душевностью и духовностью

В Рязани врачи спасли женщину, едва не сгоревшую заживо

В Кадоме в аварии пострадал 16-летний пассажир мотоцикла

Работать в православный праздник — проблема или нет? Объясняет рязанский священник

Опергруппа опровергла информацию о звонках рязанцам из военкомата

В Рязани прошёл День Александро-Невского района

В Шиловском районе сын украл у матери стиральную машинку, чтобы купить наркотики