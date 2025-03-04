«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету еще пять тысяч домохозяйств Рязанской области

В 2024 году «Ростелеком» предоставил оптический доступ в Сеть еще пяти тысячам жителей 13 населенных пунктов Рязанской области. Интернет по технологии GPON («оптика в дом») провайдер организовал в коттеджных поселках, садовых товариществах и частном секторе региона. Специалисты компании проложили более 130 километров оптоволоконных линий связи, открыв жителям возможность подключения любых ресурсоемких сервисов: от «Облачного видеонаблюдения» до «Умного дома».

Больше всего новых договоров на предоставление услуг компании заключено в Спасском, Пителинском и Путятинском районах.

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

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«Строительство волоконно-оптических линий связи ведется в рамках инвестиционного проекта компании. Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить как можно больше жителей региона качественным интернетом и возможностью подключения современных цифровых сервисов. Гарантированный доступ в Сеть с высокой скоростью передачи данных не только повышает уровень жизни наших земляков, но и дает толчок к развитию районного бизнеса».

Сергей Довлатов, абонент «Ростелекома» из села Пехлец:

«Я рад, что к нам пришел высокоскоростной интернет. Теперь мы тоже пользуемся “Умным домом”, одновременно, каждый по своим интересам и со своего гаджета “сидим” в соцсетях, смотрим разный видеоконтент. За фильмами и сериалами обычно “идем” на Wink».

Видеоплатформа Wink – это умный развлекательный сервис. Его постоянно пополняемая коллекция сейчас состоит из 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. Интерактивное ТВ предоставляет выбор из 400 ТВ-каналов в Full HD и 4K с удобной навигацией по тематическим подборкам. Пользоваться Wink можно на любом гаджете. Есть возможность начать просмотр, например, дома на ноутбуке, а продолжить на телефоне или планшете по дороге на работу.

Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

Список подключённых населённых пунктов: Рыбновский район, с. Федякино, Спасский район, рп. Центральный, Александро-Невский район, с. Благие, Кораблинский район, с. Пехлец, Касимовский район, с. Торбаево, Чучковский район, рп. Чучково, Путятинский район, с. Путятино, Пителинский район, рп. Пителино, Клепиковский район, с. Чуфилово, Ермишинский район, с. Надежка, Шиловский район, с. Борок, Михайловский район, с. Пушкари и рп. Октябрьский.