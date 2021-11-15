«Ростелеком» подключил к Сети горно-обогатительный комбинат в Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупный горно-обогатительный комбинат «Мураевня» в Рязанской области. Специалисты компании проложили волоконно-оптическую линию связи, что позволило соединить между собой административное здание предприятия и два производственных помещения.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

Цифровизация промышленности — это не только требование и тренд сегодняшнего дня. Это новые возможности предприятий для успешного развития бизнеса и увеличения прибыли. Современные услуги связи помогают предпринимателям совершенствовать производственные процессы. Благодаря тому, что мы развернули на территории комбината сетевую инфраструктуру, наш клиент получил не только высокоскоростной доступ в интернет, но и ресурс для дальнейшего внедрения умных сервисов, таких как “Видеонаблюдение”, “Виртуальная АТС” и другие.

Алексей Савельев, генеральный директор АО «Горно-обогатительная компания «Мураевня»:

За 17 лет работы наш горно-обогатительный комбинат прошел несколько этапов модернизации, увеличив штат, прибыль и перечень выпускаемой продукции. Цифровая модернизация предприятия — очередная веха развития. Наше предприятия включает в себя два цеха и административный корпус. Эти объекты территориально удалены друг от друга, поэтому наличие качественной бесперебойной связи имеет важнейшее значение. И мы ее получили.

Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.

Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.

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