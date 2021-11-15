«Ростелеком» подключил к Сети горно-обогатительный комбинат в Рязанской области

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом крупный горно-обогатительный комбинат «Мураевня» в Рязанской области. Специалисты компании проложили волоконно-оптическую линию связи, что позволило соединить между собой административное здание предприятия и два производственных помещения.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Алексей Савельев, генеральный директор АО «Горно-обогатительная компания «Мураевня»:
Высокоскоростной доступ в интернет от «Ростелекома» позволяет пользоваться цифровыми сервисами и работать эффективно, без сбоев, в режиме онлайн. Провайдер предоставляет специальные условия для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные пакетные предложения для крупных компаний.
Подробнее об услуге можно узнать по телефону горячей линии 8 800 200 30 00, на сайте «Ростелекома» или в офисах продаж.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.
Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]