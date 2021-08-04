«Ростелеком» организовал контакт-центр для агрегатора «Около»

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«Ростелеком» запустил услугу контакт-центра для обеспечения работы агрегатора «Около» (экспресс-доставка из торговых сетей X5 Group и ресторанов). Провайдер выделил группу профессиональных операторов, которые выполняют весь комплекс задач для оперативного решения вопросов клиентов «Около»: обработка входящих и исходящих звонков, работа в чатах и социальных сетях, проведение опросов.

Клиенты — главная ценность для любого бизнеса. Эффективное взаимодействие с покупателями служит ключом к успешному развитию предприятия. “Ростелеком” оперативно организовал кол центр для агрегатора X5, выделив на начальном этапе десять операторов, а также разработал для них сценарии разговоров. Контакт-центр рассчитан на 50 тысяч входящих и 35 тысяч исходящих звонков, 45 тысяч отзывов и чатов ежемесячно. Среднее время обработки нестандартных обращений составляет всего 15 минут.

Сотрудники контакт-центра проводят опросы и телефонные кампании для поддержки маркетинговых акций, актуализируют базы данных. За обеспечением своевременного и качественного выполнения поставленных целей и предотвращением сбоев в работе операторов отвечает персональный супервизор», — сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор МРФ «Центр» Денис Лысов.

Пандемия вызвала взрывной рост сервисов доставки. Приложение “Около” сегодня — одно из наиболее удобных для дистанционной покупки продуктов на дом. Экспресс-доставка представлена в крупнейших городах России и осуществляется из более 1300 магазинов торговых сетей X5. Кроме продуктов, возможно заказать еду из ресторанов и кафе. Специалисты контакт центра, развернутого “Ростелекомом”, отвечают на вопросы покупателей по телефону и электронной почте, в соцсетях и мессенджерах. Это помогает увеличить охват аудитории и способствует повышению скорости оформления заказов, — отметил директор бизнес-единицы X5 FoodTech Евгений Чечёткин.

Услуга контакт-центра от «Ростелекома» — это прием входящих обращений и осуществление исходящих вызовов. Операторы могут заниматься оформлением заказов и привлечением клиентов (телемаркетинг), оперативно информировать о важных событиях посредством СМС-сообщений, также доступна услуга автоматического обзвона и рассылки электронных писем.

Получить дополнительную информацию об услугах «Ростелекома» можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.