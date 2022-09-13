«Ростелеком» обеспечил избирательные участки Рязанской области видеонаблюдением за выборами

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за выборами 09 — 11 сентября 2022 года на территории Рязани и Рязанской области. В помещениях 202 участковых избирательных комиссий (УИК) было установлено 404 цифровых камеры, подключенных к системе мониторинга. Это обеспечило бесперебойное видеонаблюдение в ходе выборной кампании губернатора области и местных властей в нескольких муниципалитетах. Кроме того, в общественном центре видеонаблюдения (библиотека имени Горького) специалисты компании установили видеостену. Для организации трансляций провайдер задействовал собственную защищенную сеть передачи данных и центры обработки данных (ЦОД).

Область наблюдения камер включала ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Облизбирком предоставил доступ в аккаунты для видеонаблюдения за ходом голосования общественному центру, кандидатам и выдвинувшим их партиям, а также уполномоченному по правам человека в Рязанской области.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— С 2012 года «Ростелеком» традиционно оказывает телекоммуникационную поддержку при проведении выборов, голосований и ЕГЭ. Видеонаблюдение делает эти события прозрачными и помогает при разрешении спорных ситуаций. Наше техническое решение для выборов на территории Рязанской области в этом году позволило смотреть видеотрансляцию как наблюдателям, так и обычным гражданам.

Цифровой провайдер предоставляет видеонаблюдение «под ключ» и всегда учитывает особенности компании или события, предлагая заказчикам индивидуальные решения.

Подробно об услуге видеонаблюдения для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на подключение по телефону 8 800 200 30 00.