«Ростелеком» модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру рязанского предприятия «НПО РИЗУР»

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«Ростелеком» завершил масштабную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры компании «НПО РИЗУР» в Рязанской области. Провайдер подключил предприятие к сервису «Видеонаблюдение», установив 68 камер в новом цеху площадью семь тысяч кв. м. Также в ходе реализации проекта на территории предприятия организован Wi-Fi со скоростью передачи данных 100 Мбит/с. Для этого специалисты провайдера смонтировали 12 Wi-Fi-точек, которые осуществляют полное покрытие нового производственного цеха беспроводным доступом в интернет.

Технология Wi-Fi обеспечит мониторинг состояния оборудования на производстве. Для реализации услуг провайдер задействовал собственную волоконно-оптическую линию связи.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Ростелеком» – универсальная сервисная компания с уникальным опытом и возможностями реализации эффективных решений и инфраструктурных проектов для бизнеса. Мы рады, что крупнейшее высокотехнологичное производство региона оценило качество нашей работы, доверив модернизацию своей телекоммуникационной инфраструктуры. Это яркий пример того, как мы оперативно реагируем на растущие потребности заказчика в предоставлении цифровых сервисов, благодаря чему наше сотрудничество с “НПО РИЗУР” в рамках отдельных проектов перерастает в долгосрочное партнерство».

Артем Корлюков, директор ООО «НПО РИЗУР»:

Выполненная масштабная модернизация была необходима для повышения уровня автоматизации производственных процессов на нашем предприятии. Мы не первый год работаем с “Ростелекомом” и эффективно используем ряд сервисов провайдера, а именно телефонию и интернет. Уверен, что и подключенное видеонаблюдение хорошо себя зарекомендует. Хотелось бы отметить, что мы провели мониторинг рынка, и на момент подключения “Ростелеком” оказался единственным провайдером, который смог обеспечить прокладку оптоволоконной линии к нашему предприятию за разумный бюджет.

Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят установка видеокамер, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.

Более подробно узнать об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.