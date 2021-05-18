«Ростелеком» модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру рязанского предприятия «НПО РИЗУР»

«Ростелеком» завершил масштабную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры компании «НПО РИЗУР» в Рязанской области. Провайдер подключил предприятие к сервису «Видеонаблюдение», установив 68 камер в новом цеху площадью семь тысяч кв. м. Также в ходе реализации проекта на территории предприятия организован Wi-Fi со скоростью передачи данных 100 Мбит/с. Для этого специалисты провайдера смонтировали 12 Wi-Fi-точек, которые осуществляют полное покрытие нового производственного цеха беспроводным доступом в интернет.
Технология Wi-Fi обеспечит мониторинг состояния оборудования на производстве. Для реализации услуг провайдер задействовал собственную волоконно-оптическую линию связи.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Артем Корлюков, директор ООО «НПО РИЗУР»:
Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят установка видеокамер, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.
Более подробно узнать об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 200 30 00.