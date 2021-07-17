Росстат раскрыл реальные цифры смертности ярославцев от коронавируса

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В Ярославской области опубликованы данные о количестве смертей в регионе от коронавируса, пишет портал «76.ru» со ссылкой на Росстат.

Статистка актуальна за май текущего года. Ведомство учло уточненные диагнозы. Ранее сообщалось, что с 30 апреля по 28 мая погибли 69 ярославцев. Оказалось, что непосредственно от COVID-19 умерли 99 человек.

При этом одиннадцать жителей Ярославской области ушли из жизни от вызванных инфекцией осложнений.

Таким образом, от причин, напрямую связанных с коронавирусом, скончались 110 ярославцев.