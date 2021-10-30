Россиянка наняла киллера для убийства восьмилетней девочки

Перед судом предстанет жительница Тывы, которую обвиняют в организации убийства восьмилетней девочки, сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, женщина хотела единолично получить наследство: жилое помещение, здание и земельный участок. Они принадлежали ей и скончавшемуся супругу на правах общей долевой собственности.

В итоге злоумышленница приняла решение убить его дочь от другой женщины, которая была наследницей первой очереди. Как стало известно, она пообещала киллеру 180 тысяч рублей. Женщина успела передать ему аванс в 10 тысяч рублей. Кроме того, она рассказала, где девочка учится и проживает.

По задумке, ребенка должны были оглушить электрошокером, а после инсценировать несчастный случай.

Следователи предоставили запись разговора злоумышленницы и ее подельника, который уточнил: «Катю тоже валить или как?», на что она ответила, что та не наследница, такой является только Вика.