Россиянин убил 8-летнюю падчерицу на глазах у ее матери

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В Нальчике отчим убил восьмилетнюю девочку, все произошло на глазах у ее матери, пишет RT.

По предварительной версии, злоумышленник несколько раз ударил ребенка в лицо и грудь. Потерпевшая поспешили пожаловаться матери на агрессора, однако тот позвал девочку к себе в комнату и принялся бить ее головой об пол. В итоге жертва потеряла сознание и умерла.

На следующий день гражданские супруги обратились в скорую помощь. Они утверждали, что девочка «упала с дерева». По непроверенной информации, отчим также насиловал падчерицу.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, а также неисполнения обязанностей должностными лицами органов профилактики.

Выяснилось, что у погибшей девочки было пять братьев и сестер, однако их родители постоянно злоупотребляли спиртным, а мужчина систематически избивал детей.