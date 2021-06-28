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Понедельник, 28 июня, 2021
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Россиянин убил 13-летнюю девочку после отказа вступить с ним в интимную связь

Никита Брыкин
Россиянин убил 13-летнюю девочку после отказа вступить с ним в интимную связь
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Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Белая Холуница Кировской области, которого подозревают в убийстве 13-летней девочки, пишет Лайф.

Инцидент произошел 26 июня, когда ребенок отправился на речку в компании знакомых. Во время отдыха он позвал подростка к себе домой, пока жена была в отъезде. При этом девочка дружила с супругой злоумышленника.

Там мужчина начал склонят жертву к интимной связи. Услышав отказ, педофил начал избивать и душить потерпевшую. В результате девочка скончалась.

После этого злоумышленник перетащил тело в сарай. Выяснилось, что девочка страдала легкой формой умственной отсталости и училась по упрощенной программе.

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