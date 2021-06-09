Россияне стали чаще жаловаться на клещей

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Российские частные клиники фиксируют рост количества обращений россиян с жалобами на укус клеща. Так, в «СМ Клинику» по этому поводу в мае 2021-го приходили на 37% чаще, чем в тот же месяц год назад, узнали «Известия».

В сервисе «СберЗдоровье» отметили 50-процентный рост обращений к врачам телемедицины. Выросло и количество исследований на инфекции, связанные с укусами клещей, рассказали в «Инвитро». Здесь у обратившихся сразу берут такие тесты.

Специалисты отмечают рост обращений с 2019 года.

С начала сезона в этом году уже выполнена почти половина анализов от общего объема, сделанного в 2020 году. При этом в 2020 году было выполнено на 40% больше анализов, чем в 2019 году, — рассказал «Известиям», врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

При этом в последние годы наблюдается тенденция к увеличению выявления клещей, инфицированных возбудителем клещевого боррелиоза. Большинство видов этой бактерии могут вызывать у человека боррелиозы, болезнь Лайма, возвратный тиф.

С укусом клеща можно заразиться клещевым энцефалитом, а также более редкими инфекциями: клещевым риккетсиозом, эрлихиозом и анаплазмозом. Наиболее опасным считается клещевой энцефалит, но обычно его выявляют реже, чем в 1% от всех проведенных исследований

В этом году в связи с достаточно теплым апрелем в Москве и Подмосковье клещи активизировались раньше, чем в предыдущие годы.

В Москве последняя зима была снежной, ее сменила теплая весна, которая началась резко, это и создало благоприятные условия для выживания и активности клещей, отметил главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Паразительная ситуация: россияне стали в 1,5 раза чаще жаловаться на клещей