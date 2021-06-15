Россиянам рассказали, как продлить срок жизни автомобилю на автомате

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Самой распространённой ошибкой россиян, которые после машины с механической коробкой передач пересаживаются на автомат, является стиль вождения.

На самом деле это два принципиально разных типа вождения автомобиля.

Во-первых, обладателем машины с автоматической коробкой передач противопоказано экстремальное вождение. При сильном давлении на педаль происходит разрушение пластмассовых деталей коробки, особенно подшипников.

Во-вторых, на автомобиле с автоматом ни в коем случае нельзя трогаться с места не прогрев предварительно машину. Такое “упражнение” навредит сальникам. Температура двигателя при движении должна быть не ниже 20 градусов.

В -третьих, машину с коробкой-автоматом ,в случае поломки, не рекомендуется буксировать. Эвакуатор вам в помощь. Если же буксировка необходима, то скорость автомобиля н должна превышать 30км/ч. Увеличение скорости может перегреть АКП.

В-четвертых, не стоит включать нейтральную скорость при каждой остановке. Например, на светофоре. Этой опцией можно пользоваться только на длительных остановках — на железнодорожных переездах или в заторах.

В-пятых, в горах лучше подойдёт автомобиль с механической коробкой передач.

В -шестых, не забывайте на парковке ставить автомобиль с автоматом на ручник.Если забывать про эту опцию могут начаться проблемы с электрикой.

В-седьмых, ни в коем случае нельзя пренебрегать защитой. Нижняя часть картера коробки АКП подвержена повреждениям о различные “сюрпризы” на дороге больше, чем корпус механической коробки, — рассказывает “За рулём”.