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Вторник, 15 июня, 2021
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Россиянам рассказали, как продлить срок жизни автомобилю на автомате

7info7
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Самой распространённой ошибкой россиян, которые после машины с механической коробкой передач пересаживаются на автомат, является стиль вождения.

На самом деле это два принципиально разных типа вождения автомобиля.

Во-первых, обладателем машины с автоматической коробкой передач противопоказано экстремальное вождение. При сильном давлении на педаль  происходит разрушение пластмассовых деталей коробки, особенно подшипников.

Во-вторых, на автомобиле с автоматом ни в коем случае нельзя трогаться с места не прогрев предварительно машину. Такое “упражнение” навредит сальникам. Температура двигателя при движении должна быть не ниже 20 градусов.

В -третьих, машину с коробкой-автоматом ,в случае поломки, не рекомендуется буксировать.   Эвакуатор вам  в помощь. Если же буксировка необходима, то скорость автомобиля н должна превышать 30км/ч.  Увеличение скорости может перегреть АКП.

В-четвертых, не стоит включать нейтральную скорость при каждой остановке. Например, на светофоре. Этой опцией можно пользоваться только на длительных остановках — на железнодорожных переездах или в заторах.

В-пятых, в горах лучше подойдёт автомобиль с механической коробкой передач.

В -шестых, не забывайте на парковке ставить автомобиль с автоматом на ручник.Если забывать про эту опцию могут начаться проблемы с электрикой.

В-седьмых, ни в коем случае нельзя пренебрегать защитой. Нижняя часть картера коробки  АКП подвержена повреждениям о различные “сюрпризы” на дороге больше, чем корпус механической коробки, — рассказывает “За рулём”.

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