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Суббота, 19 июня, 2021
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Россиянам подсказали, как бороться с хамами на дорогах

7info7
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В летний период россияне часто пересаживаются на личные автомобили и отправляются в поездки. Из-за этого в городах и на выездах из них могут появляться пробки. Автоюрист Сергей Радько в интервью радио Sputnik рассказал, как бороться в автохамами на дорогах.

Часто в пробках некоторые автолюбители начинают вести себя по-хамски: подрезают автомобили, резко тормозят, гудят. Эксперт в таких случаях советует не провоцировать конфликты и не давать лишних поводов для разбирательств.

В дискуссию с автохамами лучше не вступать. Если вы недовольны какой-то ситуацией на дороге, не стоит выходить из автомобиля, хлопать дверью и начинать выяснять отношения. Чтобы показать водителю, что он неправ, можно слегка погудеть.

Кроме того, чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит внимательно управлять автомобилем. Например, не забывать включать поворотники, соблюдать другие правила.

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