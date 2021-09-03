Россиян предупредили о штрафах за хранение консервации в подвале дома

Юрист Михаил Паюшин заявил о риске нарваться за штраф за использование мест общего пользования многоквартирного дома для хранения законсервированных на зиму продуктов, пишет РИА Новости.

По его словам, причиной этому является вступление в силу с этого года постановление о мерах противопожарной безопасности. Он подразумевает запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

«Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений», – обратил внимание Паюшин.

Специалист подчеркнул, что размер штрафа составляет две-три тысячи рублей.

Паюшин призвал россиян не путать места общего пользования с кладовыми помещениями, которые приобретаются в собственность.