Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кэшбэком. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев РИА «Новости».
Мошенники звонят клиентам банков и сообщают, что те накопили большую сумму по кэшбэку. Жертвам предлагают забрать деньги.
Эксперт отметил, что СМС-код нужен злоумышленникам для авторизации в банке. После этого они смогут снимать деньги с карты жертвы.
Анатолий Лебедев напомнил, что код и другие персональные данные нельзя сообщать никому.