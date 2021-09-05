Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кэшбэком. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев РИА «Новости».

Мошенники звонят клиентам банков и сообщают, что те накопили большую сумму по кэшбэку. Жертвам предлагают забрать деньги.

— Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Мошенники просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие операции, — сказал Лебедев.

Эксперт отметил, что СМС-код нужен злоумышленникам для авторизации в банке. После этого они смогут снимать деньги с карты жертвы.

Анатолий Лебедев напомнил, что код и другие персональные данные нельзя сообщать никому.