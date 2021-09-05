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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Елена Лобанова
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кэшбэком. Об этом рассказал заместитель заведующего кафедрой  информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев РИА «Новости»

Мошенники звонят клиентам банков и сообщают, что те накопили большую сумму по кэшбэку. Жертвам предлагают забрать деньги. 

— Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Мошенники просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие операции, — сказал Лебедев.

Эксперт отметил, что СМС-код нужен злоумышленникам для авторизации в банке. После этого они смогут снимать деньги с карты жертвы. 

Анатолий Лебедев напомнил, что код и другие персональные данные нельзя сообщать никому.

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