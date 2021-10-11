Россия приостановила ввоз ряда опасных продуктов из Китая

Роспотребнадзор обнаружил в некоторых продуктах из Китая запрещённые вещества и приостановил их ввоз, сообщает РБК.

Так, опасные компоненты нашли в лапше быстрого приготовления, кукурузных чипсах, кукурузной вермишели, десертных яйцах и печеньях с сюрпризом.

Как отметили эксперты Роспотребнадзора, в продуктах выявлены ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои, концентрация которых превышает норму в 5 раз. Помимо этого, на маркировке отсутствовала информация о содержании в товаре этих веществ.

В ведомстве отметили, что ввоз приостановлен до особого распоряжения.