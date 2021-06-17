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Четверг, 17 июня, 2021
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Россия поднялась на 45-е место в рейтинге конкурентоспособности

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Изображение mohamed Hassan с сайта Pixabay
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Россия заняла 45-е место из 64 в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года, составленном Международной бизнес-школой IMD в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» (результаты есть в распоряжении «Известий»). Это на пять позиций выше, чем в прошлом году. Ближайшими соседями нашей страны по рейтингу оказались Греция и Чили.

Движение России можно охарактеризовать как «восстановление позиций» — 45-е место страна уже занимала в 2018-2019 годах, отметила вице-президент Центра стратегических разработок Диана Каплинская. С одной стороны, это говорит о том, что экономика смогла эффективно выдержать испытание пандемией. С другой — нынешние позиции показывают, что для выхода на более высокие строчки рейтинга нужен качественный рывок по комплексу показателей.

Прежде всего необходимо увеличить производительность труда и эффективность экономики в целом — этому может способствовать повышение доли малого бизнеса в ВВП, которая сейчас удерживается вблизи 20%, развитие венчурного финансирования и повышение доступности кредитных ресурсов, отметила эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вверх способности: РФ поднялась в рейтинге самых эффективных экономик

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