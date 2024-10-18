Украинские и западные аналитики выражают обеспокоенность из-за продвижения российских войск к Покровску, важному промышленному центру в Донецкой Народной Республике, пишет aif.ru.

Этот город является ключевым узлом угольной промышленности Украины. Если он будет захвачен, это приведет к остановке сталелитейных заводов и лишит Украину второго по значимости источника доходов от экспорта, после сельского хозяйства. В таком случае Западу придется искать дополнительные миллиарды долларов для поддержки Киева.

По данным украинских и западных СМИ, российские войска уже находятся в 12 км от Покровска. Этот город называют «стратегическим узлом снабжения Украины», однако его главная ценность — шахта по добыче коксующегося угля, расположенная всего в 10 км к западу. Именно этот уголь является критически важным для сталелитейной промышленности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский представил депутатам свой «План победы», однако будущее экономики страны под угрозой. Продажа стали на экспорт является вторым по значению источником поступления валюты в украинский бюджет после сельского хозяйства. По данным украинских властей, экспорт металлов за восемь месяцев этого года принес 2 млрд долларов. Британское агентство Reuters утверждает, что эта сумма могла бы позволить Украине продержаться около двух с половиной лет.

Глава Ассоциации металлургов Украины Александр Каленков заявил: «К концу года мы могли бы произвести до 7,5 млн тонн стали, а в следующем году увеличить этот показатель до 10 млн тонн. Однако, если мы потеряем Покровск, производство может сократиться до 2–3 млн тонн».

Анатолий Старовойт, руководитель коксохимического объединения «Укркокс», также высказался о возможных проблемах в случае потери Покровска и шахты. «Мы не знаем, где найти уголь, если потеряем Покровск. Его трудно импортировать, особенно по морю», — отметил он. По его словам, США и некоторые африканские страны, такие как ЮАР, могут стать возможными альтернативными поставщиками, но это сопряжено с серьезными трудностями.

Согласно статистике профсоюза металлургов, 66% произведенной в Украине стали экспортируется, при этом 72% этого объема поставляется в страны Европейского союза.

Бизнес олигарха Ахметова

Шахта в Покровске принадлежит компании «Метинвест», которая контролируется украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Политолог и бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров пояснил, что у Ахметова существует замкнутый цикл производства, включающий добычу коксующегося угля, переработку на горно-обогатительных комбинатах и металлургические заводы.

По словам эксперта, до начала конфликта Украина производила около 12 млн тонн металла. После утраты контроля над частью Донбасса, где находятся основные металлургические предприятия, производство сократилось до 6 млн тонн. Если Украина потеряет Покровск, этот показатель снизится до 3 млн тонн.

Экспорт зерна и металла

«Экономика Украины держится на двух ключевых статьях экспорта — зерне и металле. Потеря Покровска приведет к значительному сокращению производства стали, а это оставит без работы десятки тысяч человек и нанесет серьезный удар по бюджету страны. Это проблема не только для Украины, но и для Запада. США и Европа, которые поддерживают Киев, будут вынуждены вкладывать ещё больше средств, так как Украина станет зарабатывать меньше», — добавил Килинкаров.

Он также подчеркнул, что найти замену коксующемуся углю практически невозможно, а его покупка за границей приведет к тому, что производство украинского металла станет неконкурентоспособным на мировых рынках.