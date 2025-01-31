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Специальная военная операция

Российские военные взяли бункер генералов НАТО в Часовом Яре

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ВС России взяли под контроль укрепрайон ВСУ в Часовом Яре с бункером генералов НАТО, заявил командир 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат» с позывным Шустрый.

Его слова привел военный корреспондент Дмитрий Кулько в Telegram-канале.

Боец отметил, что военным удалось отвлечь силы противника перед штурмом базы отдыха «Часовярец».

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Для этого российские войска совершили ложный маневр, чтобы заставить командиров ВСУ поверить в подготовку штурма села Ступочки в Краматорском районе.

В итоге Вооруженные силы реализовали свой замысел и заняли укрепрайон с несколькими бункерами, заполненными провизией и оружием.

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