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Вторник, 31 августа, 2021
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Российские военные тренируются сбивать дроны у афганской границе

Кристина Белова
Российские военные тренируются сбивать дроны у афганской границе

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Минобороны приняло решение о проведении серии учений по борьбе с беспилотниками в центральноазиатском регионе, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

Они призваны натренировать личный состав защищать расположения войск, базы и аэродромы от налетов ударных и разведывательных дронов. Войска получат опыт борьбы с беспилотниками в полевых условиях, в том числе и в горной местности. В тренировках участвуют не только силы противовоздушной обороны, но также системы РЭБ и мотострелковые подразделения.

Ранее в Минобороны заявили, что один из эпизодов «противобеспилотных» учений был отработан на днях на базе Кант в Киргизии. В нем приняли участие более 300 военнослужащих. По сценарию маневров, несколько ударных и разведывательных дронов условного противника пытались войти в воздушное пространство военного городка. Однако все они были обнаружены расчетом комплекса РЭБ «Силок-02».

Специалисты перехватили управление ударными беспилотниками и отвели их на безопасное расстояние, где аппараты были уничтожены мобильной группой подразделения охраны на армейском вездеходе «Урал-43206» с установленным в кузове 12,7-мм пулеметом «Утес».

В последние месяцы в республиках Средней Азии постоянно проводятся интенсивные совместные учения. В августе российские войска тренировались в Узбекистане на полигоне Термез неподалеку от афганской границы. Практически без перерыва идут маневры подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане. Тренировки проходят и на российской военной базе Кант в Киргизии, которая хотя и не имеет общей границы с Афганистаном, тем не менее, находится в зоне риска.

В сентябре на базе учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии пройдут специальные учения «Рубеж-2021» Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ. А кульминацией летней боевой учебы в регионе станет антитеррористическое учение стран ШОС «Мирная миссия – 2021». Оно пройдет на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Дрон среди ясного неба: у афганской границы учатся отражать налёты беспилотников.

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