Российские музыканты записали альбом для собак

«Яндекс» представил новую функцию для виртуального ассистента «Алиса»: теперь она может включать музыку для собак, чтобы успокоить их, когда хозяева уходят из дома. Об этом сообщается в релизе компании.

Специально для этой цели несколько российских музыкантов записали альбом «Пёсни для любимых пёсиков». Композиции в альбоме созданы с учетом рекомендаций кинологов и зоопсихологов, чтобы вызвать у собак положительные эмоции. В альбом вошли медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом инструментов.

По данным «Яндекса», в России насчитывается около 25,5 млн собак, а более половины из них живут в городских условиях. Таким образом, новая функция «Алисы» может оказаться очень полезной для многих владельцев собак.