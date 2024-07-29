Понедельник, 29 июля, 2024

Российские музыканты записали альбом для собак

Автор: 7info7

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Изображение от bublikhaus на Freepik

«Яндекс» представил новую функцию для виртуального ассистента «Алиса»: теперь она может включать музыку для собак, чтобы успокоить их, когда хозяева уходят из дома. Об этом сообщается в релизе компании.

Специально для этой цели несколько российских музыкантов записали альбом «Пёсни для любимых пёсиков». Композиции в альбоме созданы с учетом рекомендаций кинологов и зоопсихологов, чтобы вызвать у собак положительные эмоции. В альбом вошли медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом инструментов.

По данным «Яндекса», в России насчитывается около 25,5 млн собак, а более половины из них живут в городских условиях. Таким образом, новая функция «Алисы» может оказаться очень полезной для многих владельцев собак.

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