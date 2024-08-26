Российские магазины канцтоваров пожаловались на маркетплейсы

Российские магазины канцтоваров оказались на грани выживания из-за неравной, по мнению Ассоциации канцелярского рынка (АКР), конкуренции с маркетплейсами. Об этом сообщает Коммерсантъ.

АКР направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о помощи. В обращении ассоциация утверждает, что онлайн-площадки получают нечестное преимущество, уклоняясь от уплаты полной суммы страховых взносов и НДС.

По мнению АКР, маркетплейсы неправомерно пользуются посредническими схемами и льготами для IT-компаний, а также заменяют трудовые договоры сотрудничеством с самозанятыми. Такие нарушения, по оценке ассоциации, приводят к ежегодной недоплате налогов в размере до 1 трлн рублей.

В качестве примера АКР приводит Wildberries, отмечая, что аналогичные схемы используют и другие площадки. Чтобы исправить ситуацию, ассоциация предлагает обязать маркетплейсы платить налоги наравне с обычными интернет-магазинами и усилить контроль за их деятельностью.

Однако Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отвергает эти обвинения. Глава АКИТ Артем Соколов подчеркивает, что крупные маркетплейсы работают в рамках общей системы налогообложения и не пользуются льготами для IT-компаний при дистанционной торговле.

Юристы сомневаются, что доводы АКР приведут к масштабным налоговым проверкам маркетплейсов. Партнер Taxology Алексей Артюх отмечает, что агентская модель работы маркетплейсов не противоречит законодательству, а привлечение самозанятых практикуют и традиционные магазины.