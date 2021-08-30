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Понедельник, 30 августа, 2021
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Российская команда лидирует на «Авиадартсе-2021» в Рязани

7info
Авиадартс-2021
Авиадартс-2021. Фото: Александр Мартынов.

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На проходящем в Рязани конкурсе «Авиадартс-2021» подвели промежуточные итоги перед финальным конкурсом. Практически во всех номинациях россияне занимают первые, вторые места, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

На данный момент лучшей среди иностранных экипажей является пара боевых вертолётов Ми-24 ВВС Республики Беларусь. Лётчики занимают второе место. На третьих местах экипажи самолётов J-10, J-16 ВВС Китая, а также лётчики штурмовой авиации на Су-25 и армейской авиации на вертолётах Ми-8 ВВС Республики Беларусь.

Самый зрелищный этап конкурса стартует на полигоне Дубровичи в понедельник, 30 августа. Экипажи проведут бомбометание.

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