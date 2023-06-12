Российская кинологическая федерация рассказала об отечественных породах собак

В День России Российская кинологическая федерация рассказала о живом наследии России — отечественных породах собак.

Отечественные породы собак – предмет особой гордости для всех российских собаководов. Тысячи заводчиков страны вкладывали весь опыт и знания в создание и развитие каждой из них.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил тесную связь результата трудов отечественных кинологов с историей страны.

Владимир Голубев: «Собаки были всегда с нами: помогали на охоте, помогали пасти оленей и домашний скот, служили средством передвижения народам Севера, охраняли двор. Все эти собаки разные, самобытные и каждая порода отражает историю страны, родного края и народов, которые повлияли на её формирование. Порода собак – это такое же уникальное живое культурное наследие, как музыка или литература. Это часть нас, часть нашего жизненного багажа, часть того, что досталось нам от предков и обязывает нас передать потомкам»

Породы собак – живое культурное наследие

Народные традиции отражают яркие моменты жизни людей, по ним можно понять их восприятие окружающего мира, они дают волю творческой самореализации, приобщают к знаниям предков, которые передаются из поколения в поколение. С точки зрения собаководства – каждая национальная порода собак является частью культуры своего этноса. Породы собак многонациональной России для всех кинологов – это историческое наследие, которое нельзя утратить. Порода собак обладает всеми признаками культурного наследия: это и тщательно собранный и сохраняемый генофонд, и результат труда и знаний селекционеров, и традиции племенной работы, и преемственность поколений собаководов, работающих с породой в определенные исторические периоды.

Отечественные породы собак

В нашей стране более двадцати отечественных пород и породных групп, признанных на национальном и международном уровне. 11 из них на сегодняшний день официально признаны Международной кинологической федерацией, 12-я – русский охотничий спаниель – в настоящее время проходит процедуру признания. На очереди – русская гончая, одна из старейших охотничьих пород, первые описания которой датируются началом XVI века. Собаки всегда сопровождали человека. К пастушьим и скотогонным собаками относятся хорошо (бурятская собака), кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка (алабай), южнорусская овчарка. Эти породы также помогали охранять стада и жилища. Отдельно стоит сказать о лайках: западносибирская, русско-европейская, якутская и карельская, а также ненецкая оленегонная лайка и самоед. Аборигенных собак севера можно отнести к универсальным охотничьим собакам, способных охотиться на дичь различных размеров. Самоедская собака, якутская и ненецкая оленегонная лайки также отлично работают в упряжке, помогая человеку передвигаться и доставлять разные грузы. В царской России на высоком уровне была культура охотничьей кинологии, поэтому популярностью пользовались борзые, гончие, спаниели.

После Великой Отечественной войны государство поставило перед собой задачу вывести отечественные породы собак, специально предназначенные для службы в армии и правоохранительных органах. Так на свет появились породы восточно-европейская овчарка, московская сторожевая, русский чёрный терьер. Например, при создании русского чёрного терьера, задача была вывести новую породу служебных и караульных собак, которая выдерживала бы лютые морозы, хорошо поддавалась дрессировке и обладала устрашающей внешностью.

В середине 70-ых годов прошлого века была начата работа по выведению шалаек – гибрида ненецкой лайки с шакалом. При выведении селекционеры добились того, что собаки сочетали лучшие качества от обоих предков: наряду с неприхотливостью и способностью работать при температуре от −70°C до +40°, шалайки хорошо управляемы, что позволяет использовать их как поисковых собак в полиции, службах безопасности аэропортов, армии. К тому же шалайки обладают экстраординарным нюхом. Со временем рабочие качества животного стали отходить на второй план и люди хотели заводить себе собак-компаньонов. К таким собакам можно отнести собак породы русская салонная собака, русская цветная болонка, русский той.