Россиянка проснулась с синдромом Лайелла, выпив популярные таблетки

Молодая девушка из Тюмени никогда не забудет ту ночь. В конце апреля она легла спать, чувствуя обычную усталость, но проснулась с сильной болью и зудом на коже головы. Вскоре по всему телу начали появляться язвы и высыпания, губы сильно опухли, температура поднялась до 39 градусов. Казалось, что организм просто отказывал. В тот момент ей казалось, что она умирает.

Как сообщает «КП-Тюмень», 28-летней Марии повезло — скорая помощь приехала быстро, её срочно госпитализировали. В больнице врачи поставили серьёзный диагноз — синдром Лайелла. Это тяжёлая аллергическая реакция, при которой поражаются кожа и слизистые оболочки. Подобные случаи часто заканчиваются тяжёлыми последствиями. Лицо и тело девушки изменились до неузнаваемости. Ей было очень больно есть и пить, состояние было критическим. Если бы не быстрая и грамотная помощь врачей, всё могло закончиться трагедией.

Мария рассказала в социальных сетях:

«Врачи сработали слаженно, и благодаря этому не все органы пострадали. Сейчас разрушение организма останавливают лекарства, которые мне капают. Сначала мне было тяжело даже жевать — я могла пить только бульон и воду».

Кроме синдрома Лайелла, у Марии обнаружили микоплазменную пневмонию. Вероятно, именно эта инфекция сильно ослабила её иммунитет, из-за чего организм не смог справиться.

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Мария также рассказала, что накануне перед сном приняла несколько таблеток — парацетамол и ибупрофен. Предполагается, что именно эти лекарства вызвали столь тяжёлую иммунную реакцию.

Теперь девушку ждёт долгая реабилитация. Состояние постепенно улучшается, но боль от многочисленных ран на коже и слизистых по-прежнему мешает нормально пить и есть. Тем не менее Мария рада, что самое страшное позади. Прогноз на выздоровление благоприятный.

По статистике, в тяжёлых случаях синдрома Лайелла летальность может достигать 65–70%.