Четверг, 5 сентября, 2024

Россиянин устроил групповой секс, чтобы проверить 17-летнюю возлюбленную

Автор: powder

Опубликовано

Житель Дагестана открыл огонь по несовершеннолетней возлюбленной, для которой он устроил секс-свидание вдевятером, пишет Mash Gor.

По данным телеграм-канала, его друзья предупреждали о свободных нравах 17-летней девушки, с которой он недавно познакомился в кафе, но мужчина не поверил им. В итоге пара стала жить вместе.

Однако приятелей это не остановили, и они позвали девушку на свидание вдевятером, на котором она приняла участие в групповом сексе.

«Измена произошла прямо на глазах жениха. Тут-то он понял, что кореша не преувеличивали, и выстрелил зазнобе в ногу из пневмата», – говорится в публикации.

Позже выяснилось, что возлюбленная стрелка заразила его и восьмерых друзей гонореей.

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