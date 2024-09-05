Житель Дагестана открыл огонь по несовершеннолетней возлюбленной, для которой он устроил секс-свидание вдевятером, пишет Mash Gor.
По данным телеграм-канала, его друзья предупреждали о свободных нравах 17-летней девушки, с которой он недавно познакомился в кафе, но мужчина не поверил им. В итоге пара стала жить вместе.
Однако приятелей это не остановили, и они позвали девушку на свидание вдевятером, на котором она приняла участие в групповом сексе.
Позже выяснилось, что возлюбленная стрелка заразила его и восьмерых друзей гонореей.