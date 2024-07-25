Четверг, 25 июля, 2024

Россияне отдохнут 8 дней на майские праздники в 2025 году

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

В следующем году россияне смогут насладиться двумя четырехдневными выходными на майские праздники. Как следует из проекта Минтруда, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая объявлены выходными днями.

Также глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что новогодние выходные продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Это означает, что в 2025 году у россиян будет больше времени для отдыха и путешествий, что положительно скажется на туристической отрасли и даст возможность россиянам провести время с семьей и друзьями.

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