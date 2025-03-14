Мошенники продолжают совершенствовать схемы по выманиванию средств у пользователей соцсетей. Теперь они массово рассылают в Telegram сообщения, в которых утверждают, что кто-то из их знакомых скончался. В сообщениях — вредоносные файлы, предупредили специалисты управления МВД по противодействию киберпреступлениям.

Схема обмана не нова. Злоумышленники и ранее использовали похожие методы, отправляя сообщения с текстом вроде: «Привет, это ты на фото?» и прикрепляя файлы, которые выдавались за изображения. Теперь же они психологически давят на граждан. В сообщении мошенники сообщают пользователю о якобы смерти его знакомого и также прикладывают файл, маскируя его под фото. Вместо фотографий в таких файлах скрываются вредоносные программы, которые активируются на телефоне при скачивании и установке.

Если вредоносное ПО попадает на устройство, злоумышленники получают доступ ко всей информации на смартфоне, включая логины, пароли и другие конфиденциальные данные. Как итог — человек теряет доступ к своим аккаунтам, а вирус автоматически рассылается по списку контактов от имени жертвы.